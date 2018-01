Le Portugal reste dans le vert en 2017

Le marché portugais a achevé l'exercice commercial 2017 en croissance de 7,7%. Renault s'est particulièrement illustré.

En dépit d'un mois de décembre à l'arrêt (-0,1%, à 22206 livraisons), le marché portugais à de quoi se réjouir. Selon les données de l'ACAP, l'association des constructeurs, les immatriculations ont progressé de 7,7% au cumul de l'année 2017, atteignant le chiffre de 266386 unités. En 2016, le Portugal avait déjà signé une belle performance avec un bond de 15,8%.

En détail, les segments des véhicules particuliers et des véhicules commerciaux légers ont tous deux enregistré une hausse. Avec 222134 unités, les VP gagnent 7,1%, tandis que les VUL ont totalisé 38520 unités, soit 10,4% de mieux qu'en 2016. Les poids lourds (passagers et marchandises confondus) ont grimpé de 10,7%, à 5732 unités.

Renault et Peugeot en tête

Renault a rendu l'une des meilleures copies. La marque au losange affiche une croissance de 13,5% par rapport à 2016 et termine en tête des ventes, avec un cumul de 37785 immatriculations (VP et VUL). Cependant, le mois de décembre ne lui a pas été favorable, avec un repli de 9%, à 3198 unités. Dans son sillage se trouve Peugeot. Sur l'ensemble de l'exercice, la marque a livré 27550 véhicules légers, progressant de 8,1%. Conjuguées, ces deux marques revendiquent 25% des ventes.

Au retrait de Volkswagen, troisième avec 18263 unités (-4,5%), s'opposent les solides résultats de Citroën, qui totalise 16840 véhicules (+9,1%), de Fiat dont les ventes atteignent 15281 unités (+17,6%), d'Opel, en gain de 9,8% avec 15061 unités et de Nissan, qui croît de 11%, à 13587 unités.

Sur le segment des Premium, Mercedes ne fait pas de détail. La marque à l'étoile, à la gamme plus complète, termine 2017 avec 18096 unités (dont 16273 VP), en croissance de 7,3%. BMW (+1,9%) et Audi (+1,2%) ne peuvent observer que de loin, avec respectivement 14534 et 9614 unités. A noter la poussée de Volvo (+5,5%), qui a immatriculé 4605 véhicules.