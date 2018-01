Encore un marché VO record

Pour la deuxième année consécutive, le marché de la seconde main a établi un nouveau record en 2017, et ce malgré les baisses enregistrées sur les deux derniers mois de l'année. Il se vend aujourd'hui 2,7 VO pour un seul VN en France.

Nous étions en droit de nous demander si le festival du marché de l'occasion allait avoir lieu au regard de ce que l'exercice 2017 nous avait démontré depuis janvier. Mais les deux derniers mois de novembre et décembre en chute libre, respectivement de 8,7% et de 15,2%, sont venus calmer les plus optimistes d'entre nous. En effet, l'incroyable imbroglio autour des nouvelles procédures d'immatriculation des véhicules et la dématérialisation de celles-ci ont sans aucun doute nui au marché.

Toutefois, avec 5678604 transactions enregistrées, le marché du véhicule d'occasion établit en 2017 un nouveau record même si celui est moins important que prévu (+0,6%), ce qui empêche le marché de franchir la barre des 5,7 millions d'unités comme initialement espéré. Néanmoins, il est de bon ton de souligner la vigueur de ce marché de la seconde main qui poursuit sa croissance pour la quatrième année consécutive. Il se vend en France aujourd'hui 2,7 VO pour un seul véhicule neuf.

Par ailleurs, les grandes tendances du marché VO 2017 ont permis de voir que le parc vieillissait encore un peu plus avec une moyenne de 9,07 ans par véhicule (contre 8,96 en 2016). Parallèlement, le Diesel reste plébiscité, représentant ainsi 64,6% bien que les motorisations essence soient en hausse (+7,6%). En outre, si elles ne représentent que des volumes encore très faibles pour ne pas dire nulles (0,1% de part de marché), les motorisations hybrides (+21,12%) et électriques (+64,71%) ont à nouveau progressé.

Du côté des marques, nous retiendrons aussi que les françaises (-1,1%) ont perdu un peu de terrain par rapport aux importées (+2,7%). Si Peugeot (+0,4%) et Citroën (+0,4%) se stabilisent, c'est Renault qui a principalement souffert l'an passé. Chez les marques étrangères, Dacia (+15,9%), Kia (+13%) et Toyota (+8,4%) sont les grands vainqueurs de cet exercice 2017.



Marché VO par marque en 2017