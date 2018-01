Volkswagen dépasse les 6 millions

L'an dernier, la production mondiale de la marque Volkswagen a dépassé les 6 millions d'unités, volumétrie jamais atteinte jusqu'ici.

Les usines de la marque Volkswagen n'ont jamais autant "tourné" qu'en 2017. Sur cet exercice, elles ont en effet produit plus de 6 millions de véhicules, un record pour la principale marque du groupe Volkswagen (ladite marque produit des véhicules dans plus de 50 usines réparties sur 14 pays).

"Cette évolution est à mettre à l'actif de [nos] best-sellers de toujours, les Jetta, Golf, Santana, Passat et Polo, de la demande croissante pour le Tiguan, et des produits récemment lancés tels que la nouvelle Polo, l'Arteon et le T-Roc", explique Volkswagen.

Sur l'exercice écoulé, la marque a lancé plus de dix nouveaux modèles à travers le monde, de nombreuses autres nouveautés devant suivre dans le cadre de son programme baptisé "Transform 2025+". Ce dernier prévoit entre autres que d'ici à 2020 Volkswagen proposera 19 modèles de SUV dans le monde, soit 40% de la gamme de la marque à cette date.

"A partir de 2020, la deuxième phase [de ce programme] consistera à étoffer la gamme de véhicules électriques basés sur une architecture entièrement nouvelle", poursuit Volkswagen. Cette gamme de modèles électriques comprendra notamment une citadine (I.D.), un SUV (I.D. Crozz) et une version revisitée du célébrissime Combi (I.D. Buzz). "Un million de Volkswagen électriques devraient rouler sur les routes du monde en 2025", conclut le constructeur.