Renault affiche un volume de vente de 416578 véhicules particuliers (+2,1%) en 2017, pour une part de marché de 19,7%.

Philippe Buros, Renault : "Dacia est la 3e marque vendue aux particuliers en France"

Pour le directeur du commerce France de Renault, le bilan de l’année 2017 se révèle satisfaisant. Dacia a grimpé sur le podium des marques les plus vendues à particuliers et Renault, malgré une hausse moins forte que celle du marché, enregistre des ventes plus rentables.