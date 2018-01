Amplitude se développe avec Opel

Le groupe dirigé par Gérald Richard étend sa zone de chalandise encore un peu plus en Ile-de-France en reprenant la concession JDA Motors distributeur du Blitz à Corbeil-Essonnes (91).

Près d'un an après avoir repris le groupe Brunet distributeur des marques Opel et Kia en Seine-et-Marne (77), le groupe Amplitude dirigé par Gérald Richard se développe à nouveau avec le Blitz et étend encore un peu plus sa zone de chalandise.





En effet, l'opérateur reprend la concession JDA Motors située à Corbeil-Essonnes (91) et s'installe un peu plus en Ile-de-France. Le site est depuis hier renommé avec la nouvelle enseigne commerciale "Brie et Champagne Corbeil". Cette reprise vient aussi consolider les positions du groupe Amplitude dans le réseau Opel, marque avec laquelle il compte désormais 9 sites.



Outre la marque allemande, le groupe Amplitude est aussi distributeur Ford, Kia, Land Rover, Volvo et Mitsubishi distribuées sur un total de 26 sites répartis entre l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre Val de Loire.

En 2017, le groupe Amplitude a commercialisé près de 5 300 VN et 5 000 VO pour un CA de 175 millions d'euros et 300 collaborateurs.