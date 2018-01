BMW introduira Here Safety Services en 2018

Des trois constructeurs propriétaires du groupe Here, BMW sera le premier à bénéficier de l'innovant Safety Services portant sur les conditions de circulation. Une étape vers le véhicule du futur.

Décembre 2015, Here présente son plan de développement, à la suite de la reprise par le consortium formé par Audi, BMW et Daimler. Parmi les principaux points de la liste figure un projet de mise en commun de données anonymes collectées à bord des véhicules en circulation, afin d'apporter une information plus fine des conditions de circulation. BMW sera le premier constructeur à en profiter de manière officielle.

D'abord en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest

D'après un communiqué publié ce 3 janvier 2018, Here Safety Services va faire ses débuts commerciaux cette année et BMW en disposera dans quelques mois à peine, pour les véhicules destinés aux régions d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. Ainsi, les données de tous les véhicules communicants, y compris ceux des concurrents – tout l'intérêt de l'innovation – seront traitées et partagées avec les systèmes des voitures de la marque à l'hélice, en temps réel.

"La cartographie numérique et les services de localisation en temps réel sont le socle de la mobilité de demain", affirme Dieter May, le VP en charge des services digitaux et des modèles économiques de BMW Group, rappelant qu'à l’été 2017, le groupe BMW a dévoilé un premier service d’avertissement issu de la communication entre véhicules. “Nous sommes ravis de passer à l’étape suivante à partir de mi-2018. Nous sommes aussi fiers d’être les premiers à profiter de ce nouveau service. Toutes les données à propos des sources de danger proches, comme les accidents ou les conditions météorologiques extrêmes, peuvent être partagées de manière anonyme pour avertir les usagers de la route au moment opportun et ainsi améliorer leur sécurité”, a complété le cadre du groupe.

Deux services pour débuter

Etape majeure dans le développement des véhicules intelligents et connectés, Here Safety Services est la seule suite de services connectés à agréger en temps réel les données de capteurs de véhicules de marques concurrentes. Here rassemble ces données sur son cloud, les analyse et les compile pour en déduire des conditions de sécurité routière qui sont ensuite communiquées de manière automatisée aux conducteurs via l’unité centrale du véhicule ou le système d'aide à la conduite ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Au démarrage, deux services doivent être proposés : Here Hazard Warning et Here Road Signs. Le premier fournit des informations sur les dangers potentiels de la route, notamment les accidents et les risques liés à des conditions météorologiques extrêmes, tels que des routes glissantes ou une visibilité réduite. Le second se concentre quant à lui sur les panneaux de signalisation, comme les limitations de vitesse temporaires et permanentes.

La société de cartographie qui présentera le concept au CES de Las Vegas (9-12 janvier 2018) estime que plus de 10 millions de véhicules pourraient lui fournir de la donnée dans le monde, en 2019.