Bosch et Continental entrent au capital de Here

Les équipementiers allemands Bosch et Continental ont validé leur prise de participation dans le capital du groupe Here. Le cartographe se donne ainsi les moyens de soutenir ses efforts de R&D.

Here cherchait des capitaux frais, il vient d'en trouver. Le cartographe a annoncé l'entrée au capital de deux géants de l'industrie automobile, Bosch et Continental. Les équipementiers ont respectivement acquis 5% des parts de l'entreprise détenues par Audi AG, BMW Group et Daimler AG, depuis fin 2015. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Il ne s'agit pas de la première opération de la sorte. En 2016, soit quelques mois après que le trio de constructeurs allemands ont signé un chèque de 2,8 milliards d'euros pour reprendre les activités du cartographe au grand dam de Google, Baidu et Uber notamment, NavInfo, Tencent (services Internet) et le fonds souverain singapourien GIC ont déjà pris ensemble une participation de 10% dans le groupe Here.

Services géolocalisés et usine du futur

Derrière cette prise de participation, il y a un enjeu technologique. Continental et Bosch signeront en effet des accords de collaboration visant à développer des solutions propres de services géolocalisés à faire valoir dans des offres commerciales ou le véhicule autonome et les transports intelligents. "Les cartes numériques et les services basés sur la localisation sont des innovations clés pour l'avenir de la mobilité connectée. En tirant parti de la technologie Here, nous allons générer une nouvelle croissance rentable dans les services de mobilité et la conduite automatisée", a confirmé Dr. Elmar Degenhart, le P-dg de Continental.

Chez Bosch, outre la cartographie HD, les ingénieurs pensent aux bénéfices pour le programme Community Best Parking, soit le système qui utilise les capteurs du véhicule afin de détecter des places de stationnement vacantes dans les agglomérations. En test à Stuttgart et Munich, le pilote doit s'étendre hors des frontières allemandes et européennes en 2018, et débarquer en France en 2019. Here doit aussi permettre à Bosch d'œuvrer dans le domaine de l'usine du futur et de l'intralogistique, d'après les éléments du communiqué officiel.