Kia France table désormais sur une hausse de 15,5%

Après une hausse de 10,5% en 2017, Kia Motors France mise sur une augmentation de ses immatriculations de 15,5% en 2018. Plusieurs nouveaux modèles vont étrenner leur première année pleine de commercialisation et le nouvel exercice va aussi donner lieu à la mise sur le marché d'autres nouveautés.

Une nouvelle croissance à deux chiffres. C'est l'objectif que s'est assigné Kia Motors France sur 2018. En effet, sur cet exercice, le constructeur souhaite totaliser sur le territoire quelque 43000 immatriculations, une volumétrie qui correspondrait alors à une hausse de pas moins de 15,5% par rapport à l'exercice 2017. Pour y parvenir, Kia Motors France va miser sur le lancement de la nouvelle Cee'd et sur le fait que nombre de nouveautés ou de déclinaisons lancées l'an dernier étrenneront leur première année pleine de commercialisation sur 2018 (c'est le cas du Stonic, du Stinger, de la nouvelle Picanto, de la nouvelle Rio, du nouveau Niro hybride rechargeable, de la nouvelle Optima SW hybride rechargeable et du nouveau Sorento). "L'année 2018 constituera une nouvelle étape clé dans la croissance de Kia d'ici à 2020", résume Kia Motors France. Et le constructeur continuera pour le moins sur sa lancée par rapport à l'exercice 2017.

L'an dernier, Kia Motors France a vu ses immatriculations bondir de 10,5%, comptabilisant 37235 immatriculations entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 (sa part de marché s'est ainsi établie à 1,8%). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains modèles ont fortement contribué à ce record de ventes : le Sportage a donné lieu à 10688 immatriculations (+7,4%), la Rio à 7513 immatriculations (+16,1%) et la Picanto à 6835 immatriculations (+41,9%). A eux trois, ces modèles ont contribué à hauteur de pas moins de 67,2% aux immatriculations de Kia Motors France sur 2017. "Soulignons les démarrages très remarqués, au second semestre 2017, du crossover Stonic et de la berline coupé grand tourisme Stinger", relève ici Kia Motors France. Les seuls modèles de la gamme Eco Dynamics de la marque ont contribué, eux, à hauteur de 12% aux ventes totales de la marque l'an dernier en France. Ils incluent entre autres la Soul électrique, la Niro hybride et hybride rechargeable, et l'Optima berline et SW hybrides rechargeables.

Répartition des immatriculations de Kia Motors France en 2017 :

Kia Sportage : 10688 immatriculations (+7,4%)

Kia Rio : 7513 immatriculations (+16,1%)

Kia Picanto : 6835 immatriculations (+41,9%)

Kia Niro : 3579 immatriculations (+133%)

Kia Cee’d : 3123 immatriculations

Kia Soul : 1364 immatriculations

Kia Venga : 1318 immatriculations

Kia Stonic : 1234 immatriculations

Kia Carens : 746 immatriculations

Kia Sorento : 365 immatriculations

Kia Optima : 361 immatriculations

Kia Stinger : 109 immatriculations