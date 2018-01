Un record pour Volvo

Avec des ventes en hausse de 7%, le Suédois a établi un nouveau record en 2017. Il ne devrait toutefois être qu'une étape et être battu en 2018 avec l'arrivée, au printemps, du XC40.

Volvo enchaîne les bonnes performances, comme en témoigne un nouveau record de ventes en 2017. En effet, le Suédois a livré 571577 véhicules à travers le monde, soit 7% de plus qu'un an plus tôt. Le lancement du nouveau XC60, son best-seller mondial, mais aussi le renouvellement des S et V90, et un XC90 toujours performant expliquent ces bons résultats.

Une belle performance qui devrait toutefois être vite effacée par l'exercice 2018 avec la montée en puissance du nouveau SUV compact XC40. Plus largement, Volvo entame le renouvellement des "petites" 40 avec la nouvelle architecture CMA (Compact Modular Architecture). De bon augure pour atteindre les 800000 ventes visées.

Quasiment toutes les zones du globe ont apporté leur écot. A commencer par la Chine, où Volvo a gagné 25,8% sur l'année avec 114410 unités livrées. L'Europe reste bien orientée avec 3,3% de mieux (320988 unités). Le seul bémol concerne les Etats-Unis, où la marque recule de 1,5%, à 81504 unités. Toutefois, cela ne devrait pas durer puisque Volvo va pouvoir compter sur le XC40 aux US, mais va aussi implanter sa première usine dans le pays, et cela devrait tout changer. Le Suédois va investir 1,1 milliard de dollars en Caroline du Sud afin de produire la future S60, mais aussi la prochaine génération du XC90 en 2021.

D'ici là, à partir de 2019, chaque Volvo fera appel à l'électricité pour tous ses modèles, qu'il s'agisse de 48V, d'hybride rechargeable ou de 100% électrique. Dans ce dernier cas, la plateforme inaugurée par le XC40 donnera naissance à un véhicule électrique, mais le Suédois a aussi annoncé le repositionnement de Polestar, qui va devenir sa marque 100% électrique.

Les ventes de Volvo dans le monde en 2017