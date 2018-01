Le marché britannique amorce la descente

Sur fond de Brexit, mais pas que, le marché du Royaume-Uni boucle une année 2017 en baisse de 5,7%. Pour l'exercice 2018, une baisse de 5 à 7% est d'ores et déjà attendue.

Certes il y a le Brexit et ses incertitudes, mais la baisse du marché britannique s'explique aussi par une sorte de rattrapage après des années très porteuses. Ainsi, en 2017, 2,54 millions d'immatriculations ont été enregistrées, soit une baisse de 5,7%, selon les données du SMMT.

Au diapason d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la France, les ventes ont souffert l'an passé d'une chute de 17,1% des véhicules Diesel, lesquels ont mauvaise presse depuis que plusieurs scandales ont éclaté dans le monde et alors que le gouvernement britannique veut sévèrement limiter les émissions polluantes dans les prochaines décennies. Les voitures à essence ont connu une modeste hausse de 2,7% tandis que les véhicules hybrides et électriques ont poursuivi leur essor avec un bond de 34,8%.

Les consommateurs et les entreprises ont également été poussés à la prudence face aux incertitudes du Brexit, qui peut ralentir les décisions d'achat et d'investissement. Ces inconnues nourrissent également l'inflation à travers la faiblesse de la livre. "2017 a sans conteste été une année très volatile et la croissance économique morose fait que nous attendons une nouvelle baisse du marché en 2018", souligne Mike Hawes, le directeur général de la SMMT, qui prévoit un recul entre 5 et 7% des ventes. (avec AFP)

