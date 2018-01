Mercedes-Benz Vans passe la barre des 400 000

L'an dernier, et pour la première fois de son histoire, la branche utilitaires de la marque à l'étoile a vendu plus de 400000 véhicules dans le monde. Et tous ses modèles ont contribué à ce record !

Les utilitaires de la marque à l'étoile ont particulièrement séduit en 2017. Mercedes-Benz Vans vient en effet d'indiquer que ses volumes de ventes avaient progressé l'an dernier de 12%, avec 401000 véhicules commercialisés dans le monde entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Jamais le constructeur n'avait commercialisé autant d'utilitaires sur une seule année. Et grand motif de satisfaction de la période : tous les modèles sans exception ont contribué à cette croissance.

Le Sprinter d'ancienne génération – sa nouvelle mouture sera lancée courant février – a ainsi été vendu à 200500 exemplaires (+4%). Le Vito a été commercialisé, lui, à 111800 exemplaires (+21%) et la Classe V à 59300 exemplaires (+22%). "Le Vito et la Classe V ont étrenné leur première année pleine de commercialisation en Chine", précise ici Mercedes-Benz Vans. Et cela n'a pas été sans conséquences positives : les ventes d'utilitaires de la marque y sont passées de 13600 unités en 2016 à 23800 unités en 201 (+75%).

Dans les trente plus grands pays européens, l'augmentation enregistrée par la branche utilitaires du constructeur a été de 9%, avec 273300 véhicules vendus. "Dans cette zone, le lancement de la Classe X a notamment été un motif de satisfaction", souligne Volker Mornhinweg, président de Mercedes-Benz Vans. Pour preuve, sur les deux premiers mois de sa commercialisation (novembre et décembre 2017), ce pick-up y a fait l'objet de quelque 3300 livraisons, de très bon augure pour la suite quand on sait qu'il va aussi être commercialisé en Afrique du Sud et en Australie sur 2018, et en Argentine et au Brésil en 2019.

Les autres marchés ? Ils ont eux aussi représenté des motifs de satisfaction pour Mercedes-Benz Vans. En région Nafta et en Amérique latine, Mercedes-Benz Vans a commercialisé respectivement 44800 et 16400 véhicules sur 2017 (+3% en zone Nafta et +31% en Amérique latine). Bref, le record 2017 de Mercedes-Benz Vans pourrait être battu en 2018. Le nouvel exercice va être marqué par le lancement de la nouvelle mouture du Sprinter et la mise sur le marché de la version tout électrique du Vito, le eVito (les prises de commandes de ce dernier modèle sont ouvertes depuis novembre 2017). Suivront ensuite les eSprinter et eCitan.