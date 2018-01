Hyundai confie son véhicule autonome à Aurora

Le groupe coréen a conclu un accord de collaboration avec Aurora, la société d'ingénierie. Ensemble, ils vont avancer sur le dossier de la conduite automatisée.

Hyundai Motor s'est trouvé un renfort de poids. Le constructeur coréen a signé un partenariat avec Aurora, le fournisseur de technologies d'automatisation de la conduite, dans le but de commercialiser des modèles autonomes Hyundai d’ici 2021, a-t-on appris par un communiqué, diffusé ce 5 janvier 2018.

Ce partenariat entre les deux groupes contribuera à intégrer les technologies de conduite autonome d’Aurora dans les véhicules Hyundai, à commencer par ceux développés spécialement et lancés dans le cadre de programmes tests. Sur le plus long terme, Hyundai et Aurora travailleront à la commercialisation de véhicules autonomes à l'échelle mondiale, est-il précisé dans le communiqué.

Ce partenariat se concentrera tout d’abord sur le développement continu de matériels et de logiciels destinés aux véhicules autonomes et sur les services de données requis pour atteindre le niveau SAE 4, dit "mind-off". Pour mémoire, lors de l'édition 2017 du CES de Las Vegas, Hyundai a initié l'approfondissement de son programme d’essais en environnements urbains. Le Coréen a alors organisé des démonstrations de ses technologies de conduite autonome avec des modèles Hyundai Ioniq.