Faurecia fait appel à Accenture pour ses services de mobilité

L'équipementier français a entériné un contrat de 5 ans avec le cabinet de conseil Accenture. En joignant leurs forces, ils entendent accoucher de produits et services pour les véhicules connectés et autonomes.

La réorientation de Faurecia continue de générer des annonces. Ce 5 janvier 2018, l'équipementier français a fait savoir qu'il a trouvé un accord de collaboration d'une durée de cinq ans avec le cabinet de conseil Accenture, en vue "d'unir leurs expertises dans l’innovation et de co-investir pour créer des produits et services pour les véhicules connectés et autonomes", comme il est expliqué dans le communiqué des deux groupes.

Faurecia et Accenture se focaliseront initialement sur deux domaines : les technologies cognitives pour réinventer l’expérience à bord des véhicules, et les services dédiés à l’amélioration de la santé et du bien-être des conducteurs et passagers. L'intelligence artificielle, l'analyse des données, la blockchain, l’informatique quantique et la réalité virtuelle et augmentée, seront des moyens particulièrement mis en œuvre pour mener à bien le projet quinquennal. Ce qui par ailleurs fera l'objet de la constitution d’une "usine de services digitaux".

"Ce partenariat unique entre deux leaders dans leur domaine respectif portera l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’analyse des données à un autre niveau dans l’industrie automobile, a déclaré Patrick Koller, directeur général de Faurecia. Nous allons accélérer notre transformation opérationnelle, et développer de nouveaux modèles économiques et expériences utilisateur pour le Cockpit du Futur. Ce partenariat permettra à Faurecia d’être plus innovant et agile dans la mise en œuvre rapide de technologies, en particulier celles destinées à l’amélioration de la santé et du bien-être, et les interfaces homme-machine intuitives."

Pour mémoire, Accenture avait participé à la conception de U-Connect, le système d'infodivertissement embarqué de la famille Fiat Chrysler Automobile.