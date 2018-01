Volkswagen VU franchit un cap

La marque utilitaires du groupe Volkswagen a immatriculé l'an dernier plus de 20000 véhicules sur le territoire, un palier qu'elle n'avait jamais atteint jusqu'ici.

Volkswagen Véhicules Utilitaires a progressé deux fois plus vite que le marché l'an dernier en France. En effet, alors que le marché des utilitaires a enregistré sur la période une hausse de 7% (+7,8% à nombre de jours ouvrés comparables), la marque utilitaires du groupe Volkswagen a progressé, elle, de 15,1%. Elle a comptabilisé très précisément 20683 immatriculations, passant ainsi pour la première fois de son histoire la barre des 20000 unités en France.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau Crafter a joué un rôle majeur : avec ce seul fourgon, la marque a comptabilisé 3270 immatriculations, en hausse de 24,9% sur 2016. Les autres modèles ? Ils n'ont pas été en reste. Les immatriculations des Caddy, Transporter et Amarok ont progressé l'an dernier de respectivement 9,8%, 10,1% et 53,9%. Sur l'exercice, la part de marché de Volkswagen Véhicules Utilitaires s'est au final établie à 4,7% en France. L'an dernier, 438639 VUL ont été immatriculés sur le territoire.