Volkswagen VU : record de production en 2017

Sur l'ensemble de l'exercice, Volkswagen Véhicules Utilitaires a produit au niveau mondial près de 495000 véhicules, représentant une hausse de 3,8% sur 2016.

Les usines de Volkswagen Véhicules Utilitaires n'ont jamais produit autant de véhicules qu'en 2017. L'an dernier, elles ont en effet fabriqué la "bagatelle" de 494511 véhicules, volumétrie jamais atteinte jusqu'ici et représentant une augmentation de 3,8% par rapport à 2016. "La transformation digitale, l'amélioration des conditions de travail de nos employés et la généralisation de l'automatisation permettent clairement d'augmenter la production et la logistique à un niveau jamais atteint", explique Josef Baumert, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Et tous les modèles sans exception en ont profité. Les productions de Transporter, Caddy et Amarok ont progressé de respectivement 4,5%, 3,8% et 28,1%. Le Crafter et son pendant MAN TGE ont été produits, eux, à 40239 exemplaires. "Depuis le lancement de la production, 36348 nouveaux Crafter ont été produits, ainsi que 3891 véhicules MAN TGE", précise Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Côté usines, celle de Hanovre, en Allemagne, a enregistré une hausse de production de 5,9%, avec 200826 véhicules produits, et celle de Poznan, en Pologne, une augmentation de production de 6,8%, avec 197805 véhicules produits (la production comptabilisée à Hanovre inclut les premiers e-Crafter). Le nouveau site polonais de Wrzesnia a fabriqué de son côté plus de 40000 véhicules, et les usines de Pacheco (Argentine) et de Quito (Equateur) ont produit de leur côté respectivement 54813 et 863 Amarok.

"Dans le cadre de la stratégie d'internationalisation, le développement de nouveaux sites de production progresse bien, souligne ici Josef Baumert. Après la production du Caddy en Algérie, celle de l’Amarok a commencé depuis peu avec un partenaire local en Equateur. Des négociations sont à l’ordre du jour pour 2018 avec des partenaires dans d’autres pays."

Production 2017 de Volkswagen VU par modèle :

Gamme Transporter : 208427 unités (+4,5%)

Gamme Caddy : 164668 unités (+3,8%)

Gamme Amarok : 81177 unités (+28,1%)

Gamme Crafter (inclus MAN TGE) : 40239 unités