Plan de mobilité : WayzUp cofonde un consortium

La plateforme de covoiturage domicile-travail WayzUp vient de s'investir dans un trio innovant. Avec deux autres start-up, il s'agira de proposer un accompagnement à la mise en œuvre de Plans de mobilité en entreprises.

"Le plan de mobilité est souvent vu par les entreprises comme une obligation légale supplémentaire. Nous proposons de transformer cette obligation en une opportunité pour l’entreprise, avec un retour sur investissement financier à la clé." C'est en ces termes que Julien Honnart, cofondateur et président de WayzUp, a présenté le projet ambitieux dans lequel il vient de s'impliquer. Avec deux autres start-up, il vient en effet de cofonder un consortium consacré à la mise en œuvre des Plans de mobilité des entreprises françaises.

Les deux autres convaincus sont Neo-Nomade et Green On, qui se sont développés dans les secteurs de gestion de la mobilité et la réservation d'espaces de co-working, pour l'un, et dans le vélopartage pour l'autre. WayzUp et sa solution de covoiturage domicile-travail complète cet ensemble, afin d'adresser les sociétés de plus de 100 salariés, confrontées aux obligations légales en vigueur depuis les 1er janvier 2018.

Ce trio d'un genre nouveau va donner corps à son projet en créant une équipe de gestion de projet unique. Dès lors, celle-ci pourra épauler les clients dans la réalisation de leur projet, de la recherche de cabinets de conseil spécialisés à la gestion du quotidien, en passant par la mise en œuvre. Cette équipe pourra également appliquer des tarifs préférentiels, sous forme d'offres packagées, regroupant les trois propositions de valeur.

Pour mémoire, WayzUp propose 100000 trajets quotidiens sur sa plateforme. 80% des inscrits trouvent un covoitureur à l'heure renseignée et grâce à des partenariats stratégiques avec des services de transport, les trajets sont inclus dans les cartes d'abonnement à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Grenoble et Orléans.