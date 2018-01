Citroën présente sa nouvelle E-Méhari

La version remaniée de "l'électron libre" de la marque aux chevrons exploite un nouvel habitacle, dispose de nouveaux équipements et est aussi désormais disponible dans une version Hard Top.

Citroën semble vouloir élargir la clientèle de sa E-Méhari, icône tout électrique de la marque qui ciblait surtout les professionnels du tourisme et les particuliers demeurant dans des régions très ensoleillées lors de son lancement courant 2016. Sa version remaniée exploite non seulement un nouvel habitacle caractérisé notamment par une nouvelle planche de bord, un nouveau volant à trois branches et des sièges beaucoup plus accueillants, mais, aussi et surtout, est également désormais proposée dans une version Hard Top.

Parmi les nouveaux équipements, il y a entre autres des espaces de rangement supplémentaires au niveau de la console centrale et des contre-portes, le système Easy Entry qui facilite l'accès aux places arrière (grâce au basculement des deux sièges avant) et la présence de nouveaux dispositifs de sécurité (allumage automatique des feux de croisement, de la détention de sous-gonflage, avertisseur sonore actif en deçà d'une vitesse de 30km/h...).

La version Hard Top, qui vient compléter la version Soft Top ? Destinée aux utilisateurs souhaitant circuler par tous les temps, elle se distingue par un toit rigide sublimé par deux arceaux de sécurité et des fenêtres assurant une isolation à la fois acoustique et thermique au véhicule. La nouvelle E-Méhari exploite aussi une nouvelle structure avec traitement anti-corrosion renforcé et est "chaussée" de pneus Cross Climate (Michelin).

Son couple moteur est, lui, 20% plus performant que celui de son aînée grâce à une évolution de la chaîne de traction, la nouvelle E-Méhari pouvant au final se recharger intégralement en dix heures trente sur une prise de 16A et affichant une autonomie mixte de 195km (norme NDEC). Bref, "l'électron libre" de la marque étoffe ses prestations afin de séduire également une clientèle urbaine. Côté tarifs, la nouvelle E-Méhari est proposée à partir de 19500 ou 20700€, selon qu'il s'agit de la version Soft Top ou de la version Hard Top (ces deux tarifs tiennent compte du bonus écologique accordé pour achat d'un VE).