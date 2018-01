CES 2018 : c'est parti !

La 51e édition du CES de Las Vegas ouvrent ses portes, ce 9 janvier 2018. Une fois encore, le rendez-vous promet d'être riche en actualités automobiles, sur fond d'automatisation de la conduite.

Tout est en place pour que la fête soit belle. Ce mardi 9 janvier 2018, le salon de l'électronique grand public de Las Vegas, le CES, a ouvert ses portes pour la 51e fois. Une édition 2018 qui s'annonce riche en annonces, notamment dans le secteur de l'automobile, à en croire les multiples sorties médiatiques des équipementiers durant les derniers jours.

L'essentiel des exposants du secteur automobile, justement, sera concentré au Convention Center, site principal du salon qui compte plus de dix sites répartis dans toute la ville, tandis que les start-up prendront en grande majorité place au Sands Expo. La France devrait figurer en bonne place durant cette édition placée sous le signe de la ville intelligente.

Les grands groupes internationaux ont répondu présents. Parmi les intervenants prévus à l'agenda des désormais immanquables Keynotes, le CTA, l'organisateur du CES, compte notamment Jim Hackett, le P-dg de Ford Motor, Michael Ableson, le directeur stratégique de General Motors, Bryn Balcombe, son homologue chez Roborace, Ari Avishay, de la direction de Lyft, ou encore Christopher Barker, le vice-président en charge des nouvelles mobilités de Keolis.

Pour mémoire, le CES demeure un salon dédié aux professionnels. En quelques chiffres : le salon rassemble plus de 170000 visiteurs autour de plus de 3800 exposants, en provenance de plus de 150 pays. Le Journal de l'Automobile vous proposera un compte-rendu des faits marquants durant les quatre jours de tenue de l'événement.