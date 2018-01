Jeep revoit la gamme du Renegade

Le SUV urbain du constructeur est désormais disponible en 5 niveaux de finition, contre 10 en septembre 2017. Il est en outre accessible dans une série limitée baptisée "Aspen".

La simplicité semble aussi à l'ordre du jour dans les SUV. En tout cas, c'est le cas chez Jeep : sa gamme Renegade édition 2018 comprend en effet cinq niveaux de finition (elles étaient encore au nombre de dix en novembre 2017). Désormais, le SUV urbain de la marque est proposé uniquement en finitions Sport, Longitude, Longitude Business, Limited et Trailhawk. "Les versions Advanced Technologies des Limited et Trailhawk sont désormais disponibles sous forme de packs afin de laisser au client la possibilité de configurer son Renegade comme il le souhaite", explique Jeep.

D'autres nouveautés n'en sont pas moins au rendez-vous avec le SUV urbain de la marque dans sa version 2018. Dès la finition Longitude Business, le Renegade inclut en effet désormais de série un nouvel écran tactile de 8,4" (le même que celui déployé sur le Grand Cherokee). "Sont également intégrées à ce dispositif les connections Apple Carplay et Android Auto", ajoute FCA. Le Renegade édition 2018 a aussi fait l'objet de multiples améliorations par rapport à son aîné, la prise USB de l'accoudoir central ayant par exemple été déplacée vers l'arrière de la console pour pouvoir également être utilisée par les passagers.

Le SUV urbain est en par ailleurs proposé dans une série limité baptisée "Aspen". Disponible uniquement en traction et développée sur la base de la finition Longitude, elle est accessible avec la motorisation essence 1.6l de 110ch (BVM5) et les motorisations Diesel 1.6l Multijet de 95ch et 2.0l Multijet de 120ch (BVM6). Dans cette série limitée, le Renegade est chaussé de jantes alliage de 18" et inclut de série des équipements tels qu'un radar de recul ou encore le système multimédia UConnect avec écran tactile de 8,4". Les tarifs de cette série limitée sont de 22900, 24350 ou 27500€ TTC.