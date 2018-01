CES 2018 : Kia va intégrer Google Assistant

Kia a profité du CES de Las Vegas pour officialiser l'introduction de l'assistant vocal de Google dans quatre de ses modèles, dès cette année.

Le système UVO de Kia va connaître une évolution majeure en 2018. A l'occasion du CES de Las Vegas, la marque coréenne a révélé que l'assistant vocal de Google fera son apparition dès cette année sur quatre de ses modèles, le Niro Plug-In, le Soul EV, l'Optima Plug-In et le K900.

Avec Google Assistant à bord, les clients de Kia pourront interagir avec l'assistant sur leur smartphone et leur Google Home. Les commandes seront variées, du démarrage à distance de leur véhicule à la gestion du rechargement des batteries en passant par les l'activation de la climatisation et le déblocage des ouvrants. Pour Henry Bzeih, le directeur de la connectivité et des services de mobilité, de la stratégie et du planning de Kia, la marque a été convaincue par ses clients, "de plus en plus utilisateurs de technologies intelligentes, à la maison et au travail".

L'initiative de Kia place enfin Google sur les rails. L'assistant intelligent de la firme de Mountain View commençait à accuser du retard sur son premier concurrent déclaré, Alexa d'Amazon, qui a notamment séduit Seat et Mercedes. Kia assure que la technologie fonctionnera aussi bien avec des produits Android qu'Apple compatibles.