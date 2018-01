CES 2018 : ce que révèle l'e-Palette de Toyota

Toyota a débarqué à Las Vegas avec un concept de navette autonome baptisée "e-Palette". Un nom utilisé par ailleurs pour désigner une alliance avec des partenaires, dont Mazda et Uber.

Impossible de distinguer la proue de la poupe. La navette de Toyota a tout d'un véhicule autonome de niveau 5. Introduit ce 8 janvier 2018, le concept e-Palette représente une partie de l'avenir du groupe japonais dès lors qu'il explore les pistes du futur de la mobilité, selon le principe de l'Autono-MaaS, soit la mobilité autonome "as-a-service".

Destiné de facto à un marché B-to-B, l'e-Palette Concept innove en s'ouvrant aux tiers. Toyota va en effet permettre à ses clients d'implémenter leur propre logiciel de conduite automatisée, afin de l'adapter au mieux aux problématiques de leurs modèles d'affaires respectifs. Mais le constructeur se garde néanmoins d'être réduit à un simple "fournisseur de carrosserie". Le logiciel intégré d'origine à la navette, mis au point et certifié par Toyota, demeurera comme l'ultime sécurité, en sous-couche.

Il y a aura un effet de gamme. Toyota a présenté trois tailles de navettes, allant de 4 à 87m environ et reposant sur deux à quatre essieux. Cela doit faciliter la flexibilité entre les sociétés de transport de personnes et de biens. Les premiers tests doivent avoir lieu en 2020, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, avant de s'étendre aux Etats-Unis.

Une alliance stratégique

Derrière le concept e-Palette, il y a une alliance du même nom, un écosystème naissant. Elle trouve son origine dans l'annonce, en 2016, de la création de la plateforme de services de mobilité de Toyota (MSPF). Le constructeur invitait alors des partenaires à le rejoindre, dans l'optique de fonder un groupe en mesure de fournir des solutions matérielles et logicielles relatives à la mobilité du futur.

Dans cette veine, Toyota a annoncé la signature d'un premier ensemble de contributeurs. Lors du CES, Akio Toyoda, le président, a dévoilé une liste sur laquelle figurent les noms de Mazda, Uber, Amazon, DiDi et Pizza Hut. Tous ces groupes d'envergure ont cofondé l'e-Palette Alliance et devraient compter parmi les premiers bénéficiaires du véhicule autonome du Japonais, dans le cadre d'essais, de définition de modèles économiques et de planification produit.