Vers un repli du marché VI en 2018

L'Observatoire du véhicule industriel BNP Paribas Rental Solutions estime que le marché des VI de plus de 5 tonnes se contractera cette année de 1,4% en France. L'année 2017 a été satisfaisante à plus d'un titre...

Le nouvel exercice ne devrait pas être synonyme de croissance pour le marché français des VI de plus de 5 tonnes. En tout cas, c'est ce qu'anticipe le dernier Observatoire du véhicule industriel de BNP Paribas Rental Solutions. Il projette en effet sur l'exercice l'immatriculation de 49700 VI de plus de 5 tonnes, soit un repli de 1,4% par rapport à ses dernières estimations portant sur l'ensemble de l'année 2017 (50400). "Cela représentera toutefois un motif de satisfaction quand on sait que ce marché tourne annuellement autour des 50000 unités, et que nous en étions encore très loin en 2014 et en 2015", souligne Jean-Michel Mercier, le président de l'Observatoire du véhicule industriel (OVI). Sur ces deux derniers exercices, le marché avait atteint respectivement les 37567 et 41685 immatriculations.

Des niveaux qui ont largement été dépassés sur 2017 : à la fin novembre, plus de 46000 VI de plus de 5 tonnes avaient été immatriculés en France, soit une hausse de 6,9% par rapport à la même période de 2016 et qui devrait permettre de totaliser environ 49700 immatriculations sur tout 2017. Parmi ces dernières immatriculations, il devrait y avoir 26000 tracteurs (-5,8%) et 23700 porteurs (+4%). "Le marché des porteurs devrait croître de nouveau grâce notamment à la reprise du BTP, marché qui recèle un fort potentiel d'achat à moyen terme, au rythme entre autres des grands travaux avec, en tête, ceux du Grand Paris", note ici l'OVI. Le repli anticipé du marché des tracteurs s'explique de son côté par le fait que ce parc a enregistré une croissance de 2% en 2017 et qu'il répond déjà aux normes Euro5 ou Euro6 à plus de 80%.

Autre motif de satisfaction des professionnels français du VI en 2017 : l'évolution des immatriculations de VI de plus de 3,5 tonnes (hors bus et cars). Sur les dix premiers mois de l'année, la France en a comptabilisé 42175, à savoir une hausse de 5,8% sur la même période de 2016. Et le marché français à fait partie des "meilleurs élèves de la classe" sur l'exercice ! L'Europe des 28 ainsi que la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein ont vu leurs immatriculations de VI de plus de 3,5 tonnes progresser de 0,9% entre début janvier et fin octobre 2017 (cette évolution correspond à 313125 véhicules). Sur douze mois glissants à la fin octobre, la France a enregistré une croissance de 6,4% et l'UE ainsi que la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein de 2,7%.

33%

Part des VI vendus avec au moins un contrat d'entretien sur 2017 (32,8% en 2016 et 26% en 2015).

84 jours

Délai moyen de livraison des constructeurs VI en 2017 (70 jours en 2016 et idem en 2015). Au niveau des VUL, il est passé de 65 à 104 jours.