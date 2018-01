CES 2018: Hyundai présente Nexo, nouveau véhicule à hydrogène

Lors du CES de Las Vegas, Hyundai a levé le voile sur le nom et les caractéristiques de son nouveau véhicule à hydrogène. Baptisée "Nexo", cette version améliorée du premier modèle à hydrogène de la marque, l’ix35 Fuel Cell, proposera notamment une autonomie accrue de 30% et de nouveaux systèmes d'aide à la conduite.

Hyundai croit en l’hydrogène en tant qu'énergie alternative et le prouve une nouvelle fois. Après avoir lancé en 2013 son premier modèle à hydrogène, l’ix35 FC, le constructeur met sur le devant de la scène son second modèle. Le SUV, dont le nom a été dévoilé à Las Vegas à l’occasion du CES, sera disponible à partir de 2018 sur certains marchés mondiaux pour l’instant non précisés. Les principales évolutions de ce successeur de l’ix35 FC résident sous le capot : grâce à sa pile à combustible de quatrième génération de 95kW, le Nexo sera en capacité de proposer une autonomie homologuée de 800km en NEDC, augmentée de plus de 200km par rapport à l’ix35 Fuel Cell.

L’agrément de conduite a également été retravaillé puisque Hyundai promet, pour son Nexo plus léger et doté d’un bloc de 163ch, une accélération maximale supérieure de 25% par rapport à celle de l’ix35 Fuel Cell et une accélération de 0 à 100km/h plus rapide de 20%. Le tout, pour un couple supérieur. Un agrément également amélioré via plusieurs nouvelles aides à la conduite, dont le moniteur d'affichage des angles morts. Ce système utilise les caméras panoramiques grand angle montées de chaque côté du véhicule pour surveiller les zones non visibles via les rétroviseurs classiques. S'ajoutent un système d'aide au maintien de trajectoire, opérationnel de 0 à 145km/h, ainsi que le système RSPA (système d'aide au stationnement intelligent à distance) qui permet au véhicule de se garer de manière autonome ou de quitter une place de stationnement avec ou sans conducteur à bord.

Une gamme de 18 modèles à faibles émissions d’ici à 2015

Ce nouveau et second modèle alimenté en hydrogène confirme les ambitions d'Hyundai d’étoffer sa gamme de véhicules à motorisation alternative. Le Sud-coréen s’est en effet engagé à lancer 18 modèles à faibles émissions polluantes sur le marché mondial d’ici à 2025, de l’électrique à l’hybride en passant par la pile à hydrogène. Deux modèles viendront agrémenter cette gamme verte, à commencer par la version électrique du tout nouveau SUV compact Kona pourvu d’une autonome de 390km, prévu pour le premier semestre 2018, puis par le lancement du modèle Genesis électrique en 2021.

En France, faute d’infrastructures de ravitaillement en hydrogène, les ventes de modèles à pile à combustibles restent plus qu’anecdotiques et l’apanage des sociétés. L’an passé, Hyundai a vendu 46 exemplaires de son ix35 Fuel Cell dans l’Hexagone. En revanche, le constructeur sud-coréen a vu l’an passé ses volumes de ventes de modèles hybrides et électriques exploser. Près de 960 modèles hybrides ont été écoulés, soit une augmentation de 185% par rapport à 2016, tandis que ses immatriculations d’hybrides rechargeable ont atteint 265 unités. Au niveau du tout électrique, 354 véhicules particuliers de la marque ont trouvé preneur en France, soit une hausse de 131%.