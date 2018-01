Audi France porté par les SUV

Les Q2, Q3, Q5 et autres Q7 ont contribué l'an dernier à hauteur de 38% aux immatriculations totales d'Audi en France. Ces dernières ont progressé de 1,6%.

Audi a battu son record de ventes hexagonales en 2017. En effet, sur cet exercice, pas moins de 65682 véhicules estampillés Audi ont été immatriculés en France, volume correspondant à une augmentation de 1,6% par rapport à 2016. La marque aux anneaux explique cette performance à la fois par le très bon volume de ventes enregistré par son best-seller, l'A3, et les lancements réussis de plusieurs de ses nouveaux modèles, à commencer par les SUV Q2 et Q5 (le premier a étrenné sa première année pleine de commercialisation sur 2017 et le second a été lancé au deuxième trimestre 2017).

L'an dernier, l'A3 a contribué à elle seule à hauteur de 20,3% aux immatriculations totales d'Audi en France, avec 13380 exemplaires immatriculés sur le territoire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. "Il s'agit du premier de nos modèles vendus en France", rappelle Audi France. Du côté des SUV ? Le Q2 a fait l'objet de 9752 immatriculations et le Q5 de 6029. En y additionnant celles du Q3 (7195) et celles du Q7 (1836), les SUV ont ainsi participé à hauteur de 38% aux ventes totales d'Audi en France sur 2017. "Nous avons su bénéficier de la tendance du marché portée vers les SUV", note ici Audi France. Autre motif de satisfaction pour la marque sur l'exercice écoulé : l'évolution des volumes de ventes d'Audi Sport. Elles ont progressé de 0,5%, avec 641 immatriculations (dont 314 pour l'Audi RS3, 115 pour l'Audi RS6 et 77 pour la nouvelle Audi RS5).

Autant d'éléments qui rendent la marque optimiste pour 2018. "Si en 2017, nous [avons battu] notre record pour la deuxième année de suite avec 65682 immatriculations, 2018 sera une année riche, avec plus de dix nouveautés, dont le renouvellement de notre icône stylistique, l'Audi A7, l'élargissement de notre gamme de SUV et l'ouverture des commandes de notre premier modèle 100% électrique", relève Marc Meurer, directeur d'Audi France.