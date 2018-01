CES 2018 : Intel annonce une flotte de 2 millions de Mobileye

En marge de la présentation de son véhicule autonome, Intel a donné des précisions sur le programme de recherche, à court terme.

Le consortium fondé par Intel et BMW va franchir une étape. Alors qu'il levait le voile sur son véhicule autonome, Brian Krzanich, P-dg d’Intel, a annoncé que deux millions de véhicules BMW, Nissan et Volkswagen seront équipés de Mobileye Road Experience Management (REM), la solution intelligente de sa filiale, Mobileye.

Cette flotte en circulation sur les routes va collecter des données pour construire et mettre à jour rapidement des cartes en haute définition évolutives et à bas coût, tout au long de l'année. Des données qui profiteront à l'ensemble des partenaires du groupe de recherche, dont Fiat Chrysler et Magna, qui ont rejoint le mouvement, durant le dernier quadrimestre 2017.

Fournisseur de SAIC Motor

En ce qui concerne le véhicule en question, Intel a surtout voulu démontrer sa capacité à aller au bout de la démarche, comme ses concurrents directs. Le démonstrateur résulte d'une phase de tests menés sur une flotte de près de cent exemplaires. Une opportunité pour le spécialiste des puces d'introduire sa nouvelle plateforme, combinant le processeur Intel Atom et la caméra Mobileye EyeQ5, indispensable à l'automatisation de niveaux 3 à 5.

Enfin, notons qu'Intel vient de sceller des partenariats en Chine avec la société de cartographie numérique NavInfo et SAIC Motor. Le constructeur développera ainsi des voitures autonomes de niveau 3, 4 et 5, en Chine, basées sur la technologie Mobileye.