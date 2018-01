Top 10 des VO en 2017

Retrouvez le hit-parade des véhicules les plus vendus sur le marché de la seconde main en 2017. Un Top 10 qui fait la part belle aux représentants nationaux.

Pas vraiment de surprises au moment d'observer les véhicules les plus recherchés sur le marché de l'occasion en 2017. Premier constat, ce Top 10 fait la part belle aux véhicules français : huit représentants nationaux trustent ce classement au sein duquel seule la Golf (4e) et la Polo (10e) ont su s'intégrer.

Par ailleurs, la Renault Clio reste le leader incontesté du marché VO devançant sa grande sœur Mégane (2e) et la vieille Peugeot 206. A noter enfin que si Renault et Peugeot placent trois de leurs modèles dans ce classement, Citroën ne glisse que ses C3 et C4. Mais ces deux dernières sont aussi les seules, avec la 308 et la Polo, à progresser dans ce Top 10 face à une concurrence vieillissante…

Modèles Volumes Evo (en %) PDM (en %) Clio 407 497 -1,7 7,18 Mégane 364 319 -8,4 6,42 206 179 028 -4,9 3,15 C3 176 986 +9,9 3,12 C4 164 761 +2,8 2,90 Golf 161 470 -0,3 2,84 Twingo 160 318 -3,5 2,82 308 113 633 +7,2 2,00 207 103 754 -3,1 1,83 Polo 102 945 +1,9 1,81

Source AAA