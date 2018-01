Penske frappe fort dans le business VO

Le premier groupe de distribution européen a repris The Car People, entreprise britannique spécialisée dans le véhicule d'occasion. De quoi densifier l'activité VO du groupe américain outre-Manche.

Nouvelle opération de croissance externe pour le groupe Penske en Grande-Bretagne. Et qui plus est dans le commerce du véhicule d'occasion. En effet, le groupe américain Penske vient de mettre la main sur The Car People, négociant VO bien implanté de l'autre côté de la Manche avec quatre points de vente commercialisant un volume de 18000 unités par an pour un CA de 300 millions de dollars.

Doublement de taille sur le marché britannique

"L'acquisition de The Car People renforce notre positionnement sur le deuxième marché du groupe en termes de business VO, où nous doublons notre taille, et participe aussi à développer notre stratégie de diversification", a notamment déclaré Roger Penske, P-dg de l'opérateur américain.

En effet, quelques mois plus tôt, le groupe de distribution avait fait main basse sur Carshop, autre entreprise anglaise spécialisée dans le VO. Créée en 1999, Carshop est présente outre-Manche à travers cinq points de vente, mais aussi un site de préparation capable de reconditionner 45000 véhicules par an. En termes de volumes, Carshop écoule 20000 unités par an et génère un CA de 340 millions de dollars.

Le groupe Penske est le premier distributeur européen, selon le classement réalisé tous les ans par ICDP. En 2016, le groupe a écoulé 90392 VN, 93524 VO pour un CA de 6,73 milliards d'euros.

Développement aux USA également

Sur son marché local, les USA, Penske s'est aussi développé en début d'année en rachetant CarSense, autre spécialiste VO, comptant cinq points de vente situés en Pennsylvanie et dans le New Jersey. Une opération qui permettait au géant de la distribution américain de générer un CA supplémentaire de l’ordre de 350 millions d’euros. Créé en 1997, CarSense propose aux particuliers des modèles à prix fixes, associés à une garantie de cinq jours autorisant le retour du produit, ainsi que des produits financiers. Aux USA, le groupe Penske est le numéro 2 de la distribution automobile avec 249695 VN écoulés l'an passé.