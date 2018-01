PSA Retail déploie Cardayz en Espagne

Le nouvel outil de conquête VO du constructeur français basé sur un modèle "phygital" est dupliqué de l'autre côté des Pyrénées avec l'ouverture du premier Cardayz Center à Madrid.

Dans l'objectif que s'est fixé le groupe PSA à l'horizon 2021, à savoir écouler 800000 VO en Europe, le constructeur peut aussi compter sur l'aide de sa filiale de distribution, en l'occurrence PSA Retail.

Cette dernière a donc mis la main à la pâte en lançant en juillet dernier Cardayz.fr, une plateforme Web destinée à devenir le nouvel outil stratégique afin de conquérir le marché du VO. Plus qu'une simple plateforme VO, cardayz.fr se veut une approche globale du secteur de la seconde main. En effet, outre l'aspect digital, PSA Retail avance une "promesse client apportant parallèlement une approche phygitale", comme nous l'avait expliqué le constructeur en juillet dernier lors de l'ouverture du premier site physique de Cardayz dans le 16e arrondissement de Paris.

Après la France, c'est donc en Espagne que la filiale de distribution du constructeur français va dupliquer le concept avec l'ouverture d'un centre en plein Madrid en plus du lancement Web (cardayz.es). Ce premier site physique s'étend sur 2500m² d’exposition VO et a été dimensionné pour accueillir 80 VO de manière permanente, et apporter les services et les conseils que les clients VO sont en droit d’attendre. Un deuxième centre Cardayz est d’ores et déjà prévu, et ouvrira officiellement ses portes à Almería, en Andalousie, au cours du premier trimestre 2018.

Le site madrilène s'appuie donc sur la plateforme qui revendique plus de 3000 VN en stock de manière permanente, auxquels une garantie est associée. En outre, les internautes-vendeurs sont aussi assurés de voir leurs véhicules estimés par un professionnel dépêché par PSA Retail. Du côté des acheteurs, PSA Retail revendique une certaine proximité avec les 35 points de vente répartis dans toute l'Espagne.

"Avec Cardayz, on va donner forme à nos ambitions en matière de satisfaction des clients et de la conquête stratégique du marché du véhicule d´occasion. Cette nouvelle activité s’inscrit dans la feuille de route de PSA Retail Europe. Pour le modèle économique de PSA Retail, l´activité commerciale en matière de véhicules d´occasion est fondamentale et représente plus du 20% de son chiffre d´affaires. Avec un volume de ventes des véhicules d´occasion de plus de 23000 véhicules en Espagne en 2017, PSA Retail revendique désormais sa légitimité à développer son activité VO dans le monde du multimarquisme", a commenté Alfredo Villa Blanco, directeur général de PSA Retail Espagne et Portugal.