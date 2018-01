Le véhicule du mois : le Volvo XC40

Tous les mois, le JA vous fait découvrir en exclusivité avec Autovista les valeurs futures sur le marché de l'occasion d'un modèle récemment lancé. Prévu en mars prochain en France, le premier SUV compact de Volvo est appelé à devenir le modèle le plus vendu de la marque en France. Ce XC40 jette aussi les bases des futures 40 en inaugurant une nouvelle plateforme développée avec Geely.

Volvo a sorti les voiles ! En effet, après avoir renouvelé sa gamme 90 avec les nouvelles S, V et XC90, mais aussi son best-seller mondial le XC60, le Suédois s'attaque aujourd'hui à sa série des 40 avec, pour la première fois, le XC40. De quoi être encore plus ambitieux puisque ce SUV compact Premium déboule sur un segment en pleine croissance dont les ventes devraient encore gagner 25% en 2018 et 50% d'ici 2020.

Un tremplin vers les 20000 unités

En France, où le XC40 sera lancé le 15 mars prochain, Volvo compte franchir le cap des 20000 unités dès l'année prochaine puisque le petit SUV devrait représenter environ 4000 unités avant de trouver son rythme de croissance en année pleine à 7000 unités. Il faut dire qu'au lancement, la gamme sera relativement réduite avec les versions T5 (247ch) et D4 (190ch) en BVA8 et quatre roues motrices. Les deux offres les plus hautes, dont les tarifs vont varier de 45100 à 52000€.

Il faudra attendre le mois de juin (SOP en avril) pour voir arriver des modèles à volumes. Ainsi le T3 (3-cylindres 150ch) en deux roues motrices et BVM, le T4 (197ch) AWD et BVA8, mais, surtout, le cœur de gamme, le D3 (150ch) deux roues motrices et BVM et BVA8. Ce bloc Diesel 150ch devrait représenter, en 2018, 45% des ventes, suivi de près par la variante 190ch avec 44%. Le Diesel restera donc largement majoritaire dans les ventes d'autant qu'environ la moitié des ventes seront réalisées auprès de professionnels qui disposent d'une finition Business spécifique. Ceci étant, compte tenu des récentes évolutions du marché, la surprise pourrait toutefois venir du T3, qui étrenne un tout nouveau bloc 3-cylindres de 150ch. Ainsi complétée, la gamme du XC40 débutera à 31150€. De quoi aller faire de l'ombre au X1, Q3 ou Evoque.

Une variante EV pour 2020

Ce troisième SUV de la gamme inaugure également la nouvelle plateforme CMA (Compact Modular Architecture) que la marque a développée avec Geely, qui est aussi le propriétaire du constructeur scandinave. On la retrouvera notamment sur le SUV Lynk & Co, mais aussi sur la toute la nouvelle gamme 40 de Volvo. Comme la grande plateforme, baptisée "SPA" et utilisée sur les 90 et 60 et sans doute sur certains futurs modèles 100% EV Polestar, la CMA peut être électrifiée. D'ailleurs, la première offre 100% électrique reprenant cette plateforme devrait voir le jour en 2019 et le XC40 aura également une variante EV en 2020.

En attendant, le XC40 va partir à la conquête du monde avec deux sites de production, l'un en Chine et l'autre en Belgique, à Gand. Avec cet outil de production, Volvo souhaite que son SUV compact fasse au moins aussi bien que le XC60, soit environ 150000 unités par an. Certes, un volume ambitieux, mais loin d'être irréaliste en conjuguant les atouts du modèle et la ferveur pour les SUV.

Etude des valeurs futures de : Volvo XC 40 T5 AWD 247 ch Geartronic 8 Momentum : 45 950 euros

Mois KM Valeur vente (en %) Valeur vente (en euros) 12 20 000 82,10 37 700 24 40 000 70,10 32 214 36 60 000 58,10 26 688 48 80 000 49,10 22 556

Source Autovista