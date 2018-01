Le Diesel aura disparu du Royaume-Uni en 2025

C'est ce que prévoit une étude de l'université britannique d'Aston. Les ventes de véhicules Diesel y ont déjà chuté de 17,1% en 2017.

Outre-Manche, le marché des véhicules Diesel devrait à peu de choses près avoir disparu en 2025. En tout cas, c'est que qu'anticipe une étude de l'université britannique d'Aston (elle est implantée à Birmingham). Elle estime que la part de marché de cette carburation sera de moins d'un tiers en 2020 et de tout juste 15% en 2025. Elle était de 50% en 2014 et de 42% en 2017, le nouvel exercice devant donner lieu, lui, à un nouveau repli (l'université d'Aston estime que les ventes de véhicules Diesel chuteront cette année de 10% au Royaume-Uni). "Ce type de véhicules affronte actuellement une véritable tempête, résume David Bailey, professeur à l'université d'Aston. Ils ont mauvaise presse, ils sont particulièrement visés par les restrictions de circulation et ils se déprécient toujours plus sur le marché du VO."