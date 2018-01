Le groupe Horizon rachète deux concessions BMW MINI

Au 31 mars, le groupe Horizon reprendra les deux concessions BMW MINI de la Société Rouennaise de Diffusion Automobile (SRDA). Une opération qui propulsera le groupe dans le top cinq des distributeurs français BMW MINI les plus importants.

Le groupe Horizon dirigé par Mikaël Pete renforce son activité avec BMW et MINI en rachetant les deux concessions du groupe SRDA (Société Rouennaise de Diffusion Automobile) situées à Rouen et Dieppe (76). Présidé par Richard Dulieux, SRDA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros. Ses 70 salariés ont écoulé 700 BMW, 320 MINI neuves ainsi que 1000 véhicules d’occasion.

190 millions de chiffre d'affaires attendus

Ce rachat devrait permettre au groupe Horizon, déjà concessionnaire BMW et Mini à Courbevoie (92), Saint-Gratien (95) et Pontoise (95), de se propulser dans le Top 5 des plus importants distributeurs de deux marques du groupe Premium allemand. Et de passer ainsi d’un chiffre d’affaires de 135 millions en 2016 à 190 millions d’euros pour 3000 véhicules neufs BMW vendus, 900 modèles neufs MINI et 1800 véhicules d’occasion. Cette opération s’accompagnera d’une vague de 25 embauches cette année, pour constituer au total une équipe de 240 collaborateurs.

L'an passé, le groupe Horizon s'est classé 77e dans le Top 100 des distributeurs automobiles en termes de chiffre d'affaires.