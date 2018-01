Les concessionnaires améliorent leur accueil téléphonique

Allogarage, guide comparatif des garages sur Internet, a publié son premier baromètre quadrimestriel sur l’accueil téléphonique des clients dans les garages. Résultat : des progrès ont été réalisés par les concessionnaires.

A l’heure où les acteurs de l’automobile placent la relation client au cœur de leurs préoccupations, Allogarage s’est intéressé à l’accueil téléphonique réservé aux clients aussi bien au sein des réseau constructeurs et des centres-autos que des réseaux multimarques. Pour ces quatre derniers mois, Allogarage a pu constater une amélioration globale de la qualité de l’accueil téléphonique : 62% des 7532 répondants ont déclaré avoir été satisfaits de l’accueil. Un résultat en hausse de trois points par rapport au dernier baromètre de septembre 2017.

Les concessionnaire Land Rover, en gagnant trois places, ont atteint le top du classement des réseaux constructeurs les plus performants avec 69% de satisfaits. En gagnant 10 points par rapport à la dernière édition, Land Rover a ainsi détrôné Renault, second de ce classement, avec 68% de satisfaits, soit deux points d’augmentation. Enfin, le podium est complété par les concessionnaires Volvo, auparavant à la septième place, avec 64% de satisfaits.

Les Premium allemands en bas de classement

Si les marques Premium sont donc assez bien représentées dans le Top 3, elles le sont également dans le bas de tableau. On retrouve ainsi trois marques Premium allemandes : Audi, avec 45% de satisfaits de l’accueil téléphonique, MINI (47%) et BMW (48%). Alors que les concessionnaires Audi était déjà, lors du dernier baromètre, en mauvaise posture, les deux marques du groupe BMW ont en revanche vu leurs résultats chuter en quatre mois, de six points pour MINI et de quatre pour BMW.

Concernant les centre-autos, ce baromètre a sacré Speedy, Midas et Best-Drive avec 65, 64 et 61% de sondés satisfaits. Les réseau multimarqu Club Auto Conseil, Five Star et Autoprimo se sont distingués avec respectivement 81, 77 et 72% de satisfaits.