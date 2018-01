La distribution automobile toujours plus concentrée, selon KPMG

Dans son étude sur l’industrie mondiale de l’automobile édition 2018, KPMG dresse le portrait de la distribution automobile du futur. Une distribution physique de plus en plus concentrée, concurrencée par le digital, et dont la rentabilité ne devra plus être exclusivement générée par le produit, mais aussi par les services.