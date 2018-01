Nouveau record de livraisons pour Volkswagen VU

La marque utilitaires, transport de personnes et pick-up du groupe Volkswagen a vu ses livraisons progresser de 4,2% en 2017, cela sur quasiment tous ses marchés.

Lentement mais sûrement, Volkswagen Véhicules Utilitaires s'approche des 500000 véhicules livrés dans le monde en année pleine. L'an dernier, la marque utilitaires, transport de personnes et pick-up du groupe Volkswagen a livré pas moins de 497900 véhicules, volumétrie correspondant à un nouveau record pour Volkswagen VU et représentant une augmentation de 4,2% sur 2016.

Cette dernière augmentation a été obtenue avec des hausses de 1,5% en Europe de l'Ouest (332000 unités), de 13% en Europe de l'Est (41200 unités), de 28,1% en Amérique du Sud (41300 unités), de 23% en Amérique du Nord (10400 unités) et de 20,7% en zone Asie-Pacifique (26300 unités). Sur les marchés africains et moyen-orientaux, la marque a dû en revanche composer avec des replis de respectivement 0,9% (16100 véhicules) et de 13,9% (30600 véhicules).

Et, bien sûr, tous ces résultats ont été obtenus grâce à certains modèles en particulier. "Les gammes Transporter, Caddy et Amarok ont enregistré des résultats exceptionnels en termes de livraisons", confirme Volkswagen VU. Les livraisons de ces trois modèles ont progressé de respectivement 3,8%, 2,2% et 14%, contribuant ainsi à hauteur de 90,5% aux livraisons totales assurées l'an dernier par Volkswagen VU (voir leurs volumes ci-dessous).

Et si, pour son année de lancement, le nouveau Crafter a dû se contenter de 47000 livraisons (-1,8%), les choses devraient changer en 2018. "L'e-Crafter ouvre de nouvelles opportunités dans le secteur des services et des livraisons urbaines", souligne Heinz-Jürgen Löw, membre du directoire de la marque en charge des ventes et du marketing. L'e-Crafter sera lancé au second semestre en Europe.

Livraisons de Volkswagen VU par modèle en 2017 :

Gamme Transporter : 206100 unités (+3,8%)

Gamme Caddy : 165900 unités (+2,2%)

Gamme Amarok : 78900 unités (+14%)

Gamme Crafter (nouveau) : 47000 unités (-1,8%)