Ça bouge chez Hyundai

En fin d'année dernière, quelques mouvements ont été relevés au sein du réseau de la marque coréenne. Le point sur ceux-ci.

Dans le Var (83), changement d'opérateur pour la marque Hyundai : ainsi, le groupe Maurin arrête la distribution de la marque à Fréjus sous l'enseigne commerciale Auto Service Varois. Le panneau est repris par le groupe Baldassari, qui distribuera Hyundai sous l'enseigne Autodif. Le site, opérationnel depuis le 2 novembre dernier sous ses nouvelles couleurs, a pour objectif d'écouler 200 VN cette année.



Pour rappel, le groupe Baldassari est distributeur historique de la marque et premier opérateur en France avec un volume de plus de 1000 VN écoulés par an (Marseille, Toulon…). Outre Hyundai, le groupe distribue également les marques Honda, Mazda, Porsche, Mitsubishi et Porsche.

Toujours sur la Côte d'Azur, Mr Leguillou change de dénomination juridique : en effet, la concession de Menton (06) devient Vintage Automobiles France.





Par ailleurs, le groupe Lafranchis, est nommé distributeur à Vincennes (94). C'est le second site Hyundai après celui de Paris 13e. Le groupe Lafranchis a parallèlement cessé la distribution de Nissan, qu'il distribuait déjà sur ses deux sites historiques.

En Normandie, Jean-François Evrard est nommé à Bayeux (14), où il distribuera la marque coréenne sous l'enseigne commerciale Trajectoire Automobiles. Le dirigeant des groupes Socadia (gérant les activités des marques du groupe Fiat, et Suzuki) et Polmar (VW et VW VU) avait fait son entrée dans le réseau Hyundai en 2015 en reprenant la concession de Caen à Fabrice Lambert.