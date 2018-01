Aston Martin aura un showroom à Bruxelles

C'est le groupe Fleet Invest qui a été nommé par le constructeur pour distribuer la célèbre marque britannique dans la capitale belge.

Après Anvers, Aston Martin s'installe dans la capitale belge. En effet, le groupe de distribution Fleet Invest a repris en main la distribution de la légendaire marque anglaise depuis le 1er janvier dernier.

"Le groupe Fleet Invest est un opérateur passionné, expérimenté et engagé, et saura représenter la marque à merveille. Nous avons d'ores et déjà des idées pour le futur de notre collaboration", a notamment déclaré Ulrich Schaefer, président d'Aston Martin Europe.

En effet, le groupe aurait prévu de construire un showroom flambant neuf dans la capitale belge. En outre, les clients bruxellois de la marque auront le privilège d'avoir comme contact spécial le pilote belge Freddy Loix, multiple champion national de rallyes.