Vers une explosion des stations GNV en France

Les huit projets lauréats de l'appel à projets "Solutions intégrées et mobilité GNV", lancé par l'Etat et l'Ademe à la mi-2016, vont permettre au territoire de compter près de 140 stations de ravitaillement GNV, en 2022. A ce jour, elles sont moins d'une quarantaine...

Le nombre de stations de ravitaillement en GNV va littéralement exploser dans les quatre prochaines années en France. En effet, les huis projets lauréats de l'appel à projet "Solutions intégrées et mobilité GNV" lancé en juillet 2016 par l'Etat et l'Ademe dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir vont permettre la création de 100 nouvelles stations d'approvisionnement en GNV d'ici à 2022 (cette création est associée à la mise en service de plus de 2100 véhicules équivalents poids lourds). A ce jour, ces stations ne sont qu'au nombre de 38. "Les huit projets innovants sélectionnés représentent plus de 381 millions d'investissements dont 30 millions d'euros d'aides de l'Etat", précise l'Ademe. Ils impliquent en outre un très grand nombre d'acteurs.

Les projets lauréats impliquent des acteurs traditionnels de la distribution de GNV (Total, Engie, Air Liquide, Proviridis) mais aussi des acteurs issus des collectivités territoriales (Vendée GNV, Seven Occitanie, Bretagne Mobilité). "Côté investissements en véhicules, ce sont plus de 150 bénéficiaires différents et ils composés à la fois de chargeurs, de grands groupes, de collectivités territoriales et de PME du transport", note aussi l'Ademe. Les PME du transport représentent plus de la moitié des bénéficiaires et parmi les grands chargeurs et grands groupes bénéficiaires il y a notamment les sociétés ou entités Carrefour, Casino, La Poste et XPO. Bref, avec les projets lauréats sélectionnés, le territoire sera beaucoup mieux couvert en GNV (voir carte et spécificités des projets lauréats retenus ci-dessous).

Les projets lauréats :

Seven Occitanie (régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine) :

Porté par la société Seven Occitanie, le projet va déployer 20 stations et mettre en circulation plus de 400 véhicules équivalents PL.

Bretagne Mobilité (région Bretagne) :

Le projet Bretagne Mobilité va déployer 9 stations et mettre en circulation plus de 180 véhicules équivalents PL.

Vendée GNV (Région Nouvelle Aquitaine) :

Porté par la société Vendée GNV, le projet va déployer 7 stations et mettre en circulation plus de 140 véhicules équivalents PL en Vendée.

Total Pitpoint (toute la France) :

Porté par la société Pitpoint France, le projet va déployer 20 stations à l’échelle nationale et mettre en circulation plus de 400 véhicules équivalents PL.

Innov’ Transport Air (toute la France) :

Porté par la société Air Liquide AB, le projet Innov’ Transport Air va déployer 24 stations à l’échelle nationale et mettre en circulation plus de 600 véhicules équivalents PL.

Engie : Réseau GNV (toute la France) :

Porté par la société GNVert, le projet Réseau GNV va déployer 10 stations à l’échelle nationale et mettre en circulation plus de 200 véhicules équivalents PL.

V GAS et V GAS 2 (Régions PACA, Grand Est et Hauts-de-France) :

Portés par la société Proviridis, les projets VGAS et VGAS2 vont déployer 10 stations et mettre en circulation plus de 200 véhicules équivalents PL.