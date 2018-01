PSA : Stephen Norman part chez Vauxhall, remplacé par Albéric Chopelin

Nommé à la direction générale de Vauxhall Motors et Opel Irlande, Stephen Norman voit Albéric Chopelin lui succéder au poste de directeur ventes et marketing du groupe PSA.

Un peu moins de deux ans après sa nomination, Stephen Norman quitte la direction ventes et marketing du groupe PSA pour être promu directeur général de Vauxhall Motors et Opel Irlande, à compter du 1er février 2018. Ce grand baroudeur du secteur automobile – Rover (1976), Volkswagen France (1995), Fiat (2004), Renault (2007) et PSA (depuis 2014) – va donc découvrir un deux nouvelles marques désormais intégrées au constructeur tricolore.

Il remplace à ce poste Rory Harvey, qui prendra sa retraite à la fin du mois, et reporte à Peter Christian Kuespert, DG en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente d'Opel/Vauxhall.

Une fonction stratégique

Pour lui succéder, PSA s'est tourné vers Albéric Chopelin. Jusqu'ici directeur de Peugeot Citroën et DS en Allemagne, ce diplômé d'HEC Paris devient ainsi sénior vice-président et directeur ventes et marketing du groupe sous la responsabilité de Carlos Tavares, président du Directoire. Albéric Chopelin a réalisé l'ensemble de sa carrière chez PSA où il est entré en 2009 et où il a occupé différents postes à l'international (Peugeot Slovénie, Peugeot Pays-Bas, Bank PSA Finance Pays-Bas, PSA Benelux, PSA Allemagne).

Pour rappel, la direction ventes et marketing du groupe PSA a été créée en 2016 dans le but de renforcer et de renouveler "l'efficacité du périmètre commercial du constructeur tricolore" avec une direction placée sous la responsabilité des différentes marques et qui opère de manière transversale pour l'ensemble des régions du monde ainsi que pour la direction pièces et services.