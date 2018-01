CES 2018 : Elektrobit se fait intégrateur d'Amazon Alexa

La société d'ingénierie a annoncé son intention de créer des solutions qui aideront les constructeurs automobiles à intégrer Alexa dans leur véhicule.

C'est un grand pas de plus pour Amazon. Elektrobit vient d'annoncer sa volonté de devenir intégrateur d'Alexa, l'assistant intelligent d'Amazon. Pour ce faire, la société d'ingénierie automobile prévoit le développement de solutions technologiques qui faciliteront la mise en application de la fonctionnalité.

"Les solutions d'Elektrobit peuvent simplifier et accélérer l'intégration d'Alexa dans les véhicules des constructeurs automobiles, a confirmé Ned Curic, vice-président d'Amazon Alexa. C'est une excellente nouvelle pour les clients comme pour les constructeurs automobiles." L'assistant vocal a déjà fait une incursion chez Seat et Mercedes, comme annoncé en septembre dernier au salon de Francfort.



Avec l'assistant vocal Alexa intégré dans leur véhicule, les clients pourront lui demander de répondre à leurs questions, jouer de la musique, écouter les informations, obtenir des bulletins météo et des informations sur le trafic, contrôler leur maison intelligente et plus encore. "Nous sommes fiers de travailler avec Amazon pour entrer dans une nouvelle ère de capacités vocales et de langage naturel embarqués", s'est félicité Christian Reinhard, vice-président en charge des projets chez Elektrobit, qui y voit "un moyen efficace de réduire au minimum la distraction du conducteur".



Pour mémoire, Elektrobit a plus de quinze ans d'expérience dans la création d'IHM multimodales (voix, gestuelle, tactile et graphique) et onze ans d'expérience dans le développement continu d'outils d'interface utilisateur vocale et graphique. Sa technologie d'IHM a été embarquée dans plusieurs millions de véhicules actuellement en circulation.