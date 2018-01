Les financements de VN en location bondissent en 2017

Les chiffres de décembre sont venus confirmer une tendance observée tout au long de 2017 : les financements d’automobiles neuves en France se sont accrus en 2017, largement dynamisés par les formules locatives au détriment de l’achat au comptant et au crédit.

En France, en 2017, plus de 1,013 million de VP neufs ont été vendus à particuliers. Selon les chiffres de 3A, les financements via les formules locatives ont été particulièrement dynamiques l’an passé. Pour preuve : 195 313 VP ont été financés en LOA, un volume en hausse de 17% par rapport à 2016. On peut ici bien parler d’une tendance puisque chacune des marques a connu cette hausse, sauf quelques exceptions (Suzuki et smart). Tesla s’est imposé comme le champion des financements en LOA en réalisant près de 56% des ses ventes globales de VP via cette formule.

Les marques du groupe Volkswagen ont aussi brillé en la matière : Audi a réalisé 32,3% de ses ventes à particuliers en LOA, 30% pour Volkswagen, 29,6% pour Skoda et près de 25% pour Seat. Les constructeurs français n’ont pas été en reste, notamment DS avec 28,5% de ses ventes à particuliers réalisés en LOA, une proportion qui a atteint 26,4% pour Renault et 24,3% pour Peugeot (voir Top 10 ci-dessous).

La LLD à particuliers en plein boom

Autre formule de location plébiscitée par les automobilistes français, la location longue durée (LLD). 17 677 VP ont été écoulés à particuliers via ce mode de financement en 2017 en France, soit une hausse de 24% par rapport à 2016. Ici encore, la tendance a été observée chez toutes les marques, à une exception près, SsangYong. Ce mode de financement a plus particulièrement pris son envol chez les premium Volvo (+91%, à 1 126 unités), Mercedes (+63%, à 5 168 unités) ou encore DS (+60%, à 1240 unités). Mais les augmentations à deux chiffres restent généralisées à l’essentiel des marques, y compris chez les autres constructeurs français avec des augmentations respectives du volume de VP vendus à particuliers en LLD en hausse de 24, 23 et 12% pour Renault, Peugeot et Citroën.

À l’inverse, les achats au comptant et via un crédit ont reculé de 4% en volume pour concerner 688 885 VP neufs. Une tendance baissière constatée chez de très nombreuses marques, exception faite d’Infiniti, Audi, Honda, Toyota ou encore Ford.

Des formules locatives largement démocratisées

Ces formules de location se sont démocratisées à l’ensemble des automobilistes français, quel que soit leur âge. Ainsi, 32% des ventes réalisées en LOA l’ont été par des automobilistes âgés de 50 à 64 ans, 24% de 65 ans et plus. Les plus jeunes n’ont pas été en reste : 29% des financements en LOA ont été le fruit d’acheteurs âgés entre 35 et 49 ans, 13% entre 25 et 34 ans. Constant identique concernant la LLD à particuliers. Près de 66% des ventes en LLD ont été du fait d’automobilistes âgés de 35 à 64 ans. Comme attendu, le crédit classique et le comptant ont séduit proportionnellement à l’âge (36% des crédits contractés par de 65 ans et plus, 34% par des 50 à 64 ans, 21% par des 35 à 49 ans, 7% de 25 à 34 ans).

Top 10 des marques les plus performances sur les ventes à particuliers en LOA