Cobredia et BCAuto Enchères reconduisent leur partenariat

Pour la septième année consécutive, le groupe de distribution va notamment confier la gestion de ses VO BtoB à l'enchériste. Les deux partenaires font état de nouveaux projets pour 2018…

Et de sept ! La relation entre le groupe Cobredia et BCAuto Enchères se poursuit pour la septième année consécutive. En effet, c'est en 2011 que le groupe de distribution breton dirigé par François Picard a confié à BCAuto Enchères l'exclusivité de ses véhicules BtoB, permettant notamment à l'opérateur de développer son activité liée aux VO avec ses différentes plateformes telles qu'Auto Style Occasions, Appigo.fr et AppiCash.fr.

Plus globalement, BCAuto Enchères est entièrement mis à disposition de l'opérateur finistérien pour la collecte des VO, la vérification des véhicules, le bilan technique, l'estimation de la reprise ou l'animation des sites en marque blanche.

Cobredia a aussi été un des tous premiers grands groupes de distribution à mettre en place dans ses points de vente l'outil MarketPrice développé par BCAuto Enchères, facilitant la reprise de véhicules aux particuliers. Le groupe utilise d'ailleurs Marketprice comme source d'évaluation de montant sec depuis le module de reprise disponible sur Appicash.fr.

Le partenariat qui se poursuit donc en 2018 comportera quelques points clés comme l'optimisation et la professionnalisation du processus de reprise, la concentration des équipes VO du groupe Cobredia ou le soutien de l'enchériste dans le développement commercial VN et VO de l'opérateur.

Pour Olivier Fernandes, directeur général France de BCAuto Enchères, ce partenariat "s'est noué au fil des années sur la confiance, mais c'est sans doute le partage d'une même vision du secteur de la vente automobile qui nous réunit, l'importance de la transparence des informations transmises au client, la fiabilité des VO, et l'objectif de faciliter, de fluidifier au maximum les transactions pour les limiter les temps morts". Un sentiment partagé par François Picard, pour qui "la relation de confiance avec BCAuto Enchères s'est établie au fil des années. Nous savons qu'ils proposent des solutions sur mesure performantes et nous visons ensemble un même objectif : le client final".

Implanté dans trois départements bretons (29, 56, 22), Cobredia est le 26e groupe de distribution du Top 100 du JA avec 10180 VN et 8345 VOP écoulés en 2016 pour un CA de 440 millions d'euros. Le groupe distribue les marques du groupe VW, Citroën, Opel Mercedes, Smart, Toyota et Piaggio.

De son côté, BCAuto Enchères a vendu 98650 véhicules en France en 2016.