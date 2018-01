Porsche enchaîne les records

En attendant le plein effet du nouveau Cayenne en 2018, Porsche affiche des ventes en hausse de 4% en 2017. Un nouveau record avec plus de 246000 unités.

Les années se suivent et se ressemblent chez Porsche. En effet, la marque allemande vient de battre un nouveau record de ventes dans le monde en tutoyant la barre des 250000 unités. Depuis son intégration au groupe VW, le 1er aout 2012, Porsche n'a fait que battre des records. Toutefois, avec 246375 livraisons, la croissance est de "seulement" 4%.

Mais les choses devraient changer avec la montée en puissance du nouveau Cayenne cette année. "En 2018, le nouveau Cayenne sera lancé sur les marchés à fort volume que sont les Etats-Unis et la Chine, rappelle Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG, en charge des ventes et du marketing, offrant ainsi de bonnes perspectives de croissance." Ceci étant, le dirigeant précise toutefois que Porsche ne fera pas une course au volume : "Le caractère exclusif de la marque restera notre priorité absolue à l’avenir." Le cap des 250000 unités devrait sans doute être franchi.

Dans tous les cas, la croissance de l'année 2017 doit beaucoup à la nouvelle Panamera dont les ventes ont progressé de 83%, à près de 28000 exemplaires. "Les modèles hybrides de la nouvelle Panamera ont reçu un accueil extrêmement positif auprès de notre clientèle, confirmant ainsi la pertinence de notre stratégie produit", a indiqué Detlev von Platen.

La Chine, comme pour beaucoup de constructeurs, est devenue essentielle pour Porsche avec 71508 ventes en 2017, soit une croissance de 10%. C'est d'ailleurs dans ce pays et dans cette région Asie-Pacifique que Porsche enregistre les meilleurs chiffres. Les Etats-Unis, avec plus de 55000 ventes, demeure un pilier et gageons que l'arrivée du nouveau Cayenne va y redynamiser les ventes en 2018. L'Europe, malgré un repli de 3% en Allemagne, progresse légèrement.

Reste maintenant à connaître le CA de Porsche (22,318 milliards en 2016), mais surtout sa rentabilité. Pour mémoire, en 2016, Porsche avait affiché un résultat opérationnel de 3,877 milliards.

Répartition des ventes 2017

Volumes Evol.% Europe 80 262 +2 Dont Allemagne 28 317 -3 Amérique 67 714 +3 Dont USA 55 420 +2 Asie Pacifique MO 98 399 +6 Dont Chine 71 508 +10 TOTAL 246 375 +4

Ventes de Porsche en 2017

Modèles Volumes Evol.% Macan 97 000 +2 Cayenne 64 000 nc 911 32 000 nc Panamera 28 000 +83 718 25 000 +6 Total 246 000 + 4

Evolution des ventes de Porsche AG

Années Volumes Evol.% 2013 162 145 + 2014 189 849 +17,1 2015 225 121 +18,6 2016 237 778 +5,6 2017 246 375 +4

Depuis son intégration au groupe VW