Une JV entre CarGarantie et Car Care Plan

IWS pour International Warranty Solutions, c'est le nom de cette coentreprise créé par les deux garantisseurs dont le but est de proposer aux constructeurs et distributeurs des programmes de garanties uniformes à l'échelle internationale. Pas moins de 24000 distributeurs sont concernés.

C'est une Joint-Venture qui a de l'allure. En effet, CarGarantie et Car Care Plan viennent de créer International Warranty Solutions (IWS). La structure a été créé dans le but d'offrir aux clients (constructeurs, importateurs, distributeurs) un seul et même interlocuteur pour des programmes pan-européens et internationaux.

IWS propose ainsi des programmes de garantie et des prestations de services, notamment le développement de produits digitaux et innovants, les conseils en marketing, le soutien à la vente ou le règlement des sinistres.

Le champ d'action de la nouvelle coentreprise s'étend sur 27 pays, et ce grâce à un partenariat avec 24000 distributeurs et 48 constructeurs.

"La joint-venture nous permet de proposer des programmes encore plus étendus et de mieux répondre aux besoins de nos clients. En faisant appel à l’expérience, à la couverture géographique et aux activités de vente des deux sociétés, nous offrons à nos partenaires commerciaux la possibilité de profiter d’offres uniformes á l’échelle internationale", ont conjointement déclaré Axel Berger et Paul Newton, respectivement P-dg de CarGarantie et P-dg de Car Care Plan.