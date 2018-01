Lincoln se positionne en Chine

La marque de luxe du groupe Ford retrouve le chemin du succès avec des ventes mondiales en hausse de 13% en 2017. Le marché chinois n'est pas étranger à ce renouveau.

Le début d'un retour au premier plan ? Peut-être encore trop tôt pour le dire. Toutefois, la marque Lincoln a signé en 2017 une de ses meilleures années commerciales. En effet, la marque de luxe du groupe Ford a vu ses ventes mondiales progresser de 13% l'an passé, à 188383 unités.

"Nous sommes ravis de voir cette croissance de nos ventes à travers le monde. Celle-ci prouve que nos clients reconnaissent les mérites de Lincoln, ses produits et ses services notamment", a déclaré Kumar Galhotra, président de la marque.



En outre, si Lincoln croît sur son marché local, aux Etats-Unis, avec +66%, à 54124 unités, ce sont ses ventes mondiales qui sont aujourd'hui majoritaires. Celles-ci sont avant tout tirées par la Chine, où Lincoln se fait chaque fois plus une place plus importante face aux Premium allemands. Ainsi, en 2017, Lincoln a écoulé 111159 VN dans l'empire du Milieu.

De plus, les perspectives de croissance future sont optimistes en Chine alors que Lincoln s'apprête à y lancer deux nouveaux modèles, le Navigator et le Nautilus. Enfin, le réseau local de 100 points de vente devraient s'étoffer dès cette année et compter à la fin de l'année 128 concessions.