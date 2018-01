Pneus sous-gonflés : la problématique reste d'actualité, selon Michelin

Une étude menée outre-Manche par Michelin et Kwik Fit révèle que près de 40% des automobilistes roulent avec des pneus sous-gonflés, se mettant en danger et déboursant inutilement des millions d'euros.

Si nombre d'automobilistes connaissent aujourd'hui les dangers de rouler avec des pneus sous-gonflés, force est aussi de reconnaître que c'est le "cadet de leurs soucis" et qu'ils ne prennent pas tous les mesures qui s'imposent dans ces cas-là. En effet, d'après une étude menée outre-Manche par les groupes Michelin et Kwik Fit, les automobilistes britanniques sont près de 40% à rouler avec au moins un pneu sous-gonflé, se mettant donc en danger et alourdissant leur facture carburant.

Il ressort de cette étude, effectuée via l'inspection de plus de 500 véhicules garés dans un parking de la chaîne de grande distribution Tesco à Manchester, que 27,56% des véhicules roulent avec au moins un pneu affichant un sous-gonflage de 7 à 14 psi par rapport aux recommandations du constructeur et 12,01% avec un sous-gonflage de plus de 14 psi par rapport à ces mêmes recommandations (psi est une autre norme de mesure de la pression des pneus, une bar correspondant à 14,5 psi).

Et les conséquences finales sont plus que fâcheuses sur le seul plan financier : rouler avec des pneus affichant un sous-gonflage de 7 psi entraîne une perte de performance de son véhicule de 0,42km par litre de carburant consommé. En d'autres termes, pour parcourir la même distance qu'un véhicule bien "réglé", un véhicule sous-gonflé doit consommer plus de carburant. Pour preuve, d'après l'étude, pas moins de 17,2 litres sont "surconsommés" chaque année par ce type de véhicules avec un kilométrage annuel de 12000km.

Chaque année, sur une ville comme Manchester, les automobilistes déboursent ainsi inutilement plus 2 millions de livres sterling en carburant (environ 2,2 millions d'euros). "Nous encourageons donc tous les automobilistes à vérifier la pression de leurs pneumatiques, conclut Jamie McWhir, responsable technique chez Michelin au Royaume-Uni. Et si c'est important sur les plans financier et environnemental, cela l'est encore plus au niveau de la sécurité."