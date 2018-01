4e édition des Matinales de l'Anfa

L'Association nationale pour la formation automobile (Anfa) renouvelle ses matinées d'informations avec 23 rendez-vous organisés autour des thématiques du véhicule connecté et du recrutement.

Du 23 janvier au 15 mars 2018, l'Association nationale pour la formation automobile (Anfa) organise ses Matinales pour la quatrième année consécutive. D'Aix-en-Provence à Caen en passant par Quimper, Clermont-Ferrand, Metz, Châlons-en-Champagne ou Argenteuil, pas moins de 23 réunions seront organisées cette année.

Pour cette nouvelle édition, l'Anfa a souhaité concentrer ses matinées d'information et d'échange autour de deux grandes thématiques. Le véhicule connecté et autonome sera ainsi développé. Evolutions technologiques, opportunités, réglementations, impact sur les métiers de la vente et de l'après-vente, évolutions des compétences, soit autant de problématiques inhérentes à ce thème.

La seconde thématique portera sur les difficultés de recrutement. Une question d'actualité mais aussi d'avenir dans un contexte de reprise économique avec des postes et des besoins qui évoluent. D'où une obligation pour les entreprises de se rendre attractives, de bien définir leurs besoins en personnel et de bien cibler les compétences nécessaires, et, enfin, de réussir à intégrer et fidéliser ces recrues.