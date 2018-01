EDF veut séduire les automobilistes en électrique avec Renault

Le fournisseur d’énergie a lancé sa première offre à destination des automobilistes qui ont choisi l’électrique. A la clé de cette offre relayée par le réseau Renault, une électricité renouvelable pour la charge à domicile et un pass par la recharge en extérieur.

EDF compte bien s’imposer comme le fournisseur d’électricité incontournable auprès des utilisateurs du parc de véhicules électrifiés qui pourrait atteindre 1,5 million d’unités en 2025 en France et 14 millions à l’horizon 2025.

L’entreprise a annoncé le lancement de Vert Electrique Auto, offre de fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables et certifiées par le mécanisme des garanties d’origine, géré par un organisme indépendant. Cette énergie est fournie au domicile du client à un tarif heures creuses, soit 40% moins chère, la nuit et le weekend, un tarif bloqué pendant trois ans (abonnement et prix au kWh).

Le réseau Renault partenaire de cette offre

Cette offre intègre aussi le Pass Sodetrel : d’un coût d’un euro, il permet aux utilisateurs de recharger son véhicule en dehors de leur domicile sur une des 50000 stations en France et en Europe.

Vert Electrique Auto sera notamment diffusé via le réseau Renault : dès la commande d’un véhicule de la marque au losange, le client peut ainsi y souscrire.