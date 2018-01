Année record pour VW

En livrant 6,23 millions de véhicules à travers le monde, avec notamment plus de 3 millions en Chine, la marque allemande a établi un nouveau record. Le groupe devrait aussi atteindre des sommets.

Après Audi et Porsche, la marque Volkswagen vient d'annoncer un record de ventes en 2017. En effet, la marque allemande a écoulé 6,23 millions d'unités à travers le monde, soit une hausse de 4,2%. Une belle performance qui doit beaucoup à la Chine où plus de 3,17 millions de VW ont pris la route (+5,9%). C'est d'ailleurs la première fois que la marque dépasse la barre des 3 millions dans le pays.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, après le dieselgate, les ventes de VW aux Etats-Unis ont également progressé de 5,2% pour atteindre 339700 unités. Il faut dire qu'avec des modèles plus proches des goûts locaux, notamment l'Atlas, les ventes de VW se redressent. Au sujet des US, VW vient de dévoiler, à Détroit, la nouvelle Jetta qui demeure un modèle important en Amérique du Nord. L'Amérique du Sud est au diapason avec une progression de 25% sur l'année, comme l'Europe centrale et orientale qui gagnent 15,5%. Dans ce tableau quasi parfait, seule l'Europe de l'Ouest affiche un bilan négatif avec un repli de 2,5%. Dans cette zone, l'Allemagne, le premier marché européen, VW recule de 4,7 %.

Au chapitre produits, l'état-major de la marque souligne la performance du Tiguan qui a été livré à 720000 exemplaires (+39%) durant l'exercice 2017. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est difficile d'exister sur un marché sans une véritable gamme de SUV. VW l'a bien compris, peut-être un peu tard, et va lancer en 2018 le T-Roc, la nouvelle génération du Touareg, et devrait présenter, sans doute en fin d'année, le T-Breeze, un petit SUV urbain de 4,10m. La marque pourra aussi compter, surtout en Europe de l'Ouest, sur la montée en puissance de la nouvelle Polo lancée cet automne.

Les différentes marques du groupe battent donc toutes des records, et il est logique que le groupe affiche aussi un record en 2017. Selon toute vraisemblance, il devrait avoir livré 10,7 millions de véhicules dans le monde.

Ventes mondiales 2017 de la marque WV