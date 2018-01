460 millions d'euros pour Auto1

Le spécialiste du VO allemand a réalisé une nouvelle levée de fonds auprès de la banque japonaise Softbank, via son fonds d'investissement Vision Fund. Une opération qui permettra à Auto1 de prospecter sur de nouveaux marchés.

Auto1, le spécialiste allemand de l'achat de VO aux particuliers pour les revendre aux professionnels a levé 460 millions d'euros auprès de SoftBank via son fonds Vision Fund. L'opération permettrait en outre à Softbank le contrôle de 20% de l'entreprise allemande.

En mai 2017 déjà, Auto1 avait levé 360 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs comme Baillie Gifford & Co, Princeville Global et Target Global.

Cette levée de fonds permettra à Auto1 de s'adresser à de nouveaux pays, mais aussi de développer une structure destinée à offrir des services de financement aux acheteurs professionnels. Pour l'heure, Auto1, créé en 2012, est présent dans plus de trente pays écoulant plus de 300000 véhicules et a généré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. En France, Auto1 achète plus de 2500 véhicules aux particuliers et en revend près de 3000 par mois.