Plus d'un million d'unités vendues en Europe pour le groupe Toyota

Avec 1 001 662 véhicules vendus en 2017, le japonais a vu ses ventes progresser de 8% sur le Vieux Continent et atteindre une part de marché de 4,8%. En outre, 40% des ventes sont des hybrides-électriques.

"L'année 2017 a été très bonne pour nous. Nous avons franchi la barre du million d'exemplaires sur un marché difficile et nous sommes en avance sur l'objectif 2020", a déclaré Dr Johan van Zyl, président et directeur général de Toyota Motor Europe (TME), qui salue ainsi les résultats obtenus sur le Vieux Continent par la filiale européenne du Japonais.

Le groupe peut en effet se réjouir. Avec 1 001 662 véhicules neufs vendus en 2017, dont 927 060 pour la seule marque Toyota, les ventes de TME ont progressé de 8% sur l'ensemble de l'exercice et voit parallèlement sa part de marché atteindre les 4,8%.

La croissance des ventes de TME est notamment due à la forte poussée de la gamme hybride-électrique du Japonais, qui progresse 38% en 2017 pour cumuler 406 000 véhicules neufs. Les véhicules "verts" de Toyota représentent désormais 41% des ventes totales du groupe. Un mix plus élevé pour la seule Europe de l'Ouest (52%), voire la France (60%).

On notera pour la seule marque Toyota que celle-ci peut s'appuyer sur quatre piliers essentiels avec les performances volumétriques des gammes Yaris (209 130 VN, dont 50% d'hybrides), Auris (121 725 VN, dont 50% d'hybrides), et des C-HR (120 750 VN, dont 77% d'hybrides) et autres Rav4 (112 537 VN, dont plus de 50% d'hybrides) qui cumulent à eux quatre plus de 50% des ventes totales du groupe en Europe.





Ventes Toyota en Europe en 2017